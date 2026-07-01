Лучших знатоков русской литературы определили в Ногинске

27 июня любители интеллектуальных игр вновь собрались в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в городе Ногинск, чтобы проверить свои знания русской классической литературы. В увлекательном квизе «Литературные загадки» приняли участие две команды — «Словолюбы» и «Улыбка».

Игра состояла из четырех раундов с разными типами вопросов, отвечая на которые, игроки продемонстрировали блестящую эрудицию и умение дружно работать в команде. Один из раундов был посвящен творчеству знаменитого русского драматурга Александра Островского — участники игры смогли вспомнить самые знаменитые его пьесы и узнать о них много нового.

Борьба за главный приз — набор свежих и вкусных пряников от компании «Богородский пряник» — была нешуточной. В итоге все решил один балл — команде «Улыбка» по итогам финального раунда удалось опередить соперников.

Обе команды получили памятные подарки от библиотеки. После завершения игры участники квиза с большим интересом познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Театральные миры Островского» и даже смогли подержать в руках старинные издания пьес драматурга из фонда редкой книги.