Лучших жителей Озер наградили в честь 100-летия города

В Озерах городского округа Коломна прошли торжества в честь 100‑летия города. В ходе праздничных мероприятий глава округа Александр Гречищев и депутат Государственной Думы Никита Чаплин вручили заслуженные награды жителям, внесшим значимый вклад в развитие города.

Почетными гражданами стали Валентина Никифорова и Александр Дудаков. Валентина Никифорова более 20 лет возглавляет «Союз пенсионеров», организует поездки и досуг для пожилых людей и уже почти три года вместе с пенсионерами оказывает поддержку участникам специальной военной операции: за это время они связали пять тысяч пар носков, сплели четыре тысячи квадратных метров маскировочных сетей и отправили сотни килограммов гуманитарной помощи.

«Вместе мы приближаем победу, и пусть ребята возвращаются живыми, здоровыми. Пусть наши сеточки их спасают», — сказала Никифорова.

Александр Дудаков отдал 50 лет работе в детской школе искусств. При его участии школа в Озерах расширила профиль — появились хореографическое и художественное отделения, а за достойные выступления на международных и всероссийских конкурсах учреждение было отмечено знаком губернатора Московской области «Благодарю».

«Я всегда гордился и горжусь теми делами, которые сделали, но я же не один — это творческий коллектив единомышленников, это педагоги», — отметил Дудаков.