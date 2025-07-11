Лучших выпускников наградили во Фрязине

Мероприятие прошло в лицее имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева. В этот день вручили 53 золотые и 37 серебряных медалей.

«Впереди — университеты, исследования, проекты, которые, мы уверены, изменят к лучшему наш город и страну. Среди вас — будущие ученые, инженеры, деятели искусства, те, чьи имена еще не раз прозвучат на всероссийском и мировом уровне. Фрязино гордится вами. Город верит в вас, радуется вашим достижениям и с нетерпением ждет», — поздравил выпускников глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее мы рассказывали о том, что во Фрязине завершилась череда выпускных вечеров для 9 и 11 классов. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях городского округа.