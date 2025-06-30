Более 90 выпускников во Фрязине получили золотые и серебряные медали

Во Фрязине завершилась череда выпускных вечеров для 9 и 11 классов. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях городского округа. Более тысячи выпускников получили аттестаты. Медали заработали 92 ученика.

Школу № 1 окончили девять золотых медалистов и пять серебряных, школу № 2 — шесть золотых и три серебряных, школу № 3 — девять золотых и семь серебряных, школу № 5 — два золотых и три серебряных. Гимназия выпустила 15 золотых медалистов и девять серебряных, а лицей № 24 — 12 золотых и 12 серебряных.

«Эти достижения — результат упорного труда и таланта молодых фрязинцев и их педагогов!» — отметил глава округа Дмитрий Воробьев.

Выпускница лицей Ольга Емельяненко набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и физике, еще шесть ребят написали ЕГЭ на 100 баллов по одному предмету, а 28 человек получили выше 250 баллов по трем дисциплинам.

«Теперь перед выпускниками открыты все пути. Но особенно важно, чтобы, получив образование, наши ребята не забывали о своей малой родине. Наукоград Фрязино всегда будет ждать наших дорогих выпускников обратно — здесь созданы все условия для профессионального роста! В добрый путь, выпускники! Пусть ваши знания и стремления ведут вас к новым высотам!» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.