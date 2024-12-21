Лучших врачей по итогам 2024 года наградили в Подольске

Торжественная конференция под руководством главного врача Вардана Геворкяна состоялась в Подольской областной клинической больнице. На мероприятии отметили медиков, которые добились значительных успехов в работе в этом году.

Врачам клинической больницы в Подольске вручили благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, а также почетные грамоты министерства здравоохранения региона. Премию правительства Московской области «Подмосковный врач — 2024» получили 16 медиков округа, из них 10 человек — специалисты Подольской областной клинической больницы. В этом году муниципалитет занял лидирующую позицию по числу врачей, удостоившихся такой премии.

На мероприятии также отметили поликлинику года, ею стало обособленное структурное подразделение № 1 района Межшоссейный. А отделение хирургии на улице Кирова, дом № 38, признали лучшим среди стационарных отделений. В номинации «Прорыв года» победа у отделения эндоскопии.

Ранее врача Сергея Молчанова удостоили медали Луки Крымского. С получением высокой государственной награды руководителя отделения хирургии Подольской областной клинической больницы в Климовске поздравил глава округа Григорий Артамонов. Сергей Молчанов трудится на этой должности уже девять лет. Он приехал в Подольск из Владивостока. Каждый день хирург с более чем 20-летним стажем проводит сложнейшие малоинвазивные операции и спасает жизни людей.