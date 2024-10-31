Лучших волонтеров наградили в Наро-Фоминском округе

Один из самых добрых и светлых областных праздников — День добровольца — отметили в Наро-Фоминске. Глава городского округа Роман Шамнэ вручил награды лучшим волонтерам.

Руководитель муниципалитета поздравил людей, которые по зову сердца помогают нуждающимся, и поблагодарил за отзывчивость, доброту и самоотдачу. «Вы — настоящие герои своего времени, творящие невозможное под единым флагом добра», — сказал Роман Шамнэ.

За бескорыстный и честный труд наградили 14 волонтеров. Троим из них Роман Шамнэ вручил благодарственные письма, а еще 11 человек получили грамоты от секретаря Московского областного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова.

Отмечать День добровольца в Подмосковье начали с 2017 года. Сейчас в регионе более 50 тысяч волонтеров занимаются различной благотворительной деятельностью — от помощи нуждающимся жителям до поддержки участников специальной военной операции. И с каждым годом число неравнодушных людей, стремящихся приносить пользу окружающим, только увеличивается.

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