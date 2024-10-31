Лучших волонтеров наградили в Котельниках

День добровольца отметили 29 октября в Котельниках, как в других муниципалитетах Подмосковья. Самые активные участники волонтерского движения получили награды.

Встреча с добровольцами состоялась в рамках проекта «Подмосковье Zа Наших». В ней приняли участие члены организации «Золотые руки ангела» и волонтеры самого разного возраста. Поздравить активистов пришли представители местного отделения партии «Единая Россия», администрации городского округа и депутаты. Лучшим волонтерам вручили почетные грамоты.

Фонд «Золотые руки ангела» ведет постоянную работу по поддержке участников специальной военной операции. Активисты изготавливают эвакуационные стропы, повязки, пончо и маскировочные сети для нужд бойцов.

Учрежденный в 2017 году Московской областной думой День добровольца занимает важное место среди памятных дат. В Подмосковье действуют сотни организаций, объединяющих несколько десятков тысяч добровольцев.

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