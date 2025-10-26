Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Балашихе

Для гостей были организованы разнообразные мастер-классы: от спортивных дисциплин ГТО до погружения в мир виртуальной реальности. Главной частью мероприятия стало награждение самых активных волонтеров благодарственными письмами за вклад в развитие добровольческого движения.

«Если бы не волонтерское движение и не те люди, которые искренне хотят помочь, было бы невозможно пройти через те тяжелые периоды, через которые мы проходим последние годы. У нас самое большое в Московской области волонтерское движение. Огромное количество людей продолжает приходить, присоединяться к нам. Спасибо вам большое за ваш труд. Делайте это очень нужное дело, а мы будем рядом с вами», — поблагодарил волонтеров Сергей Юров.

Волонтерское движение, насчитывает более шести тысяч человек. С первых дней специальной военной операции Балашиха регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи. Более 134 тонн гуманитарной помощи и 5,4 тысячи сетей, сплетенных коллективом «Сетевые Пчелки» Балашихи, передали жители округа.