Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Балашихе
Торжественное мероприятие ко Дню Волонтера прошло в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина в Балашихе 24 октября. На награждении присутствовали глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Председатель Общественной палаты, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и представители волонтерских организаций Балашихи.
Для гостей были организованы разнообразные мастер-классы: от спортивных дисциплин ГТО до погружения в мир виртуальной реальности. Главной частью мероприятия стало награждение самых активных волонтеров благодарственными письмами за вклад в развитие добровольческого движения.
«Если бы не волонтерское движение и не те люди, которые искренне хотят помочь, было бы невозможно пройти через те тяжелые периоды, через которые мы проходим последние годы. У нас самое большое в Московской области волонтерское движение. Огромное количество людей продолжает приходить, присоединяться к нам. Спасибо вам большое за ваш труд. Делайте это очень нужное дело, а мы будем рядом с вами», — поблагодарил волонтеров Сергей Юров.
Волонтерское движение, насчитывает более шести тысяч человек. С первых дней специальной военной операции Балашиха регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи. Более 134 тонн гуманитарной помощи и 5,4 тысячи сетей, сплетенных коллективом «Сетевые Пчелки» Балашихи, передали жители округа.
«У Балашихи самое огромное количество волонтеров, и мы продолжаем расти. Сегодня мы награждали совершенно разных людей, разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь своим. Мы разные, но мы вместе. И именно объединившись, мы победим», — сказала Елена Жарова.
Завершился праздник патриотическим флешмобом. Участники собрались на площади у Ледового дворца, где развернули триколор и флаг Балашихи, продемонстрировав единство и сплоченность.
Единый день празднования Дня добровольца (волонтера) Подмосковья отмечается 29 октября с 2017 года. В апреле 2020 года в Балашихе был создан центр «Волонтеры Балашихи», который вошел в один из пяти региональных ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО Московской области.