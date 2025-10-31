Лучших волонтеров и активистов наградили в Раменском округе

Глава Раменского муципального округа Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами трех волонтеров: Викторию Мажирину, Злату Калинину и Александру Дашинимаеву.

Виктория и Злата имеют на счету более 30 добрых дел за год и в 2025 году были отмечены благодарственными письмами от Московской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Александра два года оказывает помощь ветерану труда и инвалиду по зрению Лидии Мазиной. Сопровождает ее на прогулках и оказывает бытовую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».