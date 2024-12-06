Лучших управдомов Ленинского округа наградили на областном форуме

Состоялся десятый итоговый областной форум «Управдом». На нем награды вручили трем председателям многоквартирных домов из Ленинского округа.

Победителем в категории «Более 300 квартир в МКД» стал председатель многоквартирного дома № 5 по улице Вишневской Кирилл Воеводин. Серебряным призером стал председатель дома № 4 Южного бульвара в поселке Битца Александр Садчиков. Третье место в категории «До 100 квартир в МКД» заняла председатель дома № 13 по улице Василия Молокова Екатерина Симонова.

«Форум „Управдом“ за 10 лет стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Хочется особенно отметить вклад наших управдомов — это лидеры на местах, которые своим трудом, активной позицией и ответственным отношением способствуют развитию не только своих домов, но и региона в целом. Их усилия не только укрепляют диалог между жителями и властью, но и формируют прочную основу для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Отметим, что областной конкурс проводят по инициативе Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

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