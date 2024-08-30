Лучших учителей наградили на педагогической конференции в Мытищах

Делегации всех образовательных учреждений Мытищ приняли участие в педагогической конференции. На встрече обсудили итоги работы и планы на учебный год, а также наградили лучших учителей округа.

Участие в конференции, которая традиционно проходит в августе, приняли учителя, воспитатели, руководители и педагоги учреждений дополнительного образования. Говорили о состоянии школ и дошкольных учреждений. Сейчас в городском округе Мытищи действуют 43 образовательных учреждения, в которых трудятся порядка шести тысяч педагогов.

«В этом году у нас запланировано открытие семи школ на общее количество мест 8285 и четырех детских сада на общее количество 1340 мест. К началу учебного года будут открыты четыре новых школьных здания на 4985 мест. Первого сентября открывают в своей двери два дошкольных отделения на 830 мест», — рассказала в своем докладе глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Второе место среди округов Подмосковья занял городской округ Мытищи по приросту числа победителей и призеров во Всероссийской олимпиаде школьников. Гимназии № 17 и № 33, лицеи № 15 и № 34, школы № 6 и № 27 вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений региона. Школа № 6 и лицей № 15 — в числе топ-300 по конкурентоспособности выпускников, а по количеству выпускников, которые поступили в лучшие вузы страны, школы № 6, № 27, лицей № 15 заняли свое место в топ-500. Кроме того, более 30 школьников округа стали стобальниками.

Преподавательский состав наградили грамотами от Государственной Думы Российской Федерации, губернатора Московской области, Министерства образования Московской области, Московской областной Думы, Совета депутатов городского округа Мытищи и главы городского округа Мытищи.

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