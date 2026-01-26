Лучших учащихся наградили ко Дню студента в Дмитрове

Студенты Дмитровского техникума, Подмосковного политехнического техникума и Московского областного медицинского колледжа собрались на катке, установленном на Торговой площади Дмитрова. Молодых людей поздравили с Днем российского студенчества глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, депутаты Государственной думы Алла Полякова и Московской областной думы Александр Орлов.

Алла Полякова отметила, что партия «Единая Россия» уделяет большое внимание созданию современной материально‑технической базы для обучения студентов и увеличению бюджетных мест для учебы по самым востребованным на рынке труда направлениям. Она вручила благодарственные письма отличившимся активистам.

Награды получили студенты Дмитровского техникума Екатерина Нечаева и Дмитрий Мажаев, местного филиала Московского областного медицинского колледжа Олеся Колесникова и филиала Подмосковного политехнического колледжа Максим Батуров и Александр Волков.

«Нам было очень приятно, что нас с Днем студента поздравили глава округа и депутаты. Они сказали нам много добрых, теплых слов. Мы все были очень рады, что это случилось на нашем любимом катке!» — поделилась одна из студенток Дмитровского техникума.