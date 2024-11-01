Лучших тренеров поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

Награду получили: мастер спорта России, тренер высшей категории, тренер-преподаватель отделения единоборств по самбо Дмитрий Мешечко, мастер спорта России, тренер-преподаватель отделения единоборств по самбо Александр Зубков и заведующий спортивным сооружением «Витязь» Андрей Матков. Депутат пожелал им неиссякаемой энергии, новых достижений и благодарных учеников.



«Работа тренера — это не просто профессия, а истинное призвание. Благодаря вам, воспитанники детских спортивных школ и секций Балашихи становятся сильнее, увереннее в себе и достигают новых высот! Пусть в Вашей тренерской карьере будет как можно больше новых рекордов» — сказал Антон Орешков.



Балашиха всегда была и остается спортивным городом. Более 295 тысяч жителей округа ведут активный образ жизни и тренируются на стадионах и площадках. В округе развиваются больше 60 видов спорта и работает более 70 спортивных клубов, учреждений, и секций.



Ведется большая работа для того, чтобы развивать спорт и культуру здорового образа жизни в городе, насыщать его новыми идеями и новыми объектами, открывать новые возможности для талантливых ребят Балашихи. За последние пять лет в в округе открыли и реконструировали семь объектов. В этом году завершается капитальный ремонт стадиона «Орион». Самое главное, что на всех этих объектах работают настоящие профессионалы и тренируются действующие, и будущие чемпионы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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