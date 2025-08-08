Сегодня 11:50 Лучших тренеров наградили ко Дню физкультурника в Раменском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Подмосковье

Праздники

Спортсмены

Раменское

Руководство муниципалитета отметило труд и заслуги, всех кто воспитывает чемпионов, передает свои опыт и знания и организует спортивные мероприятия. Глава округа Эдуард Малышев лично поздравил каждого тренера и вручил благодарственные письма.

Наградой за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципалитета были отмечены семь тренеров-преподавателей. Среди них — тренер по боксу Николай Степин из спортшколы «Олимп», специалист по греко-римской борьбе Алексей Кутейников из «Старта», футбольные тренеры Михаил Максимяк из «Сатурна» и Александр Шоль из Ильинской спортшколы «Авангард». Благодарственные письма получили также старший инструктор спорткомплекса «Борисоглебский» Александра Акишина, работники спортшколы «Пионер» — специалист по водному поло Антонина Голубева и тренер по спортивной аэробике Анна Николаева.

Спортивная жизнь Раменского округа активно развивается. Желающих заниматься в различных секциях становится все больше. Этому способствует развитие спортивной инфраструктуры — модернизация и строительство новых объектов.

«Мы открыли значимый объект, который строился у нас по государственной программе –физкультурно-оздоровительный комплекс „Борисоглебский“ с плавательным бассейном и профессиональным залом для бадминтона. В предыдушем году мы открыли стадион в Быково. Естественно, мы продолжим работу по развитию спорта на территории Раменского муниципального округа», — заявил Эдуард Малышев.