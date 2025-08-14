Сегодня 09:01 Лучших спортсменов наградили ко Дню физкультурника во Фрязине 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Фрязино Подмосковье

Праздники

Спортсмены

Фрязино

Праздник состоялся в лесопарке и объединил любителей спорта разного возраста. Организаторы подготовили насыщенную программу активностей, и каждый смог найти занятие по душе.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев и депутаты Елена Романова и Александра Киреева вручили выдающимся спортсменам благодарственные письма от Министерства спорта Московской области.

Зрители увидели яркие показательные выступления по дзюдо и тхэквондо. Ветераны спорта поучаствовали в баскетбольном турнире «Активное долголетие». Воспитанники школы «Фрязино» провели сеанс одновременной игры в шахматы. Поклонники современных технологий смогли погрузиться в виртуальную реальность в специальной зоне от Avatar Arena, а ценители танцев насладились энергичным выступлением участников студии East-West.

«Спорт — это настоящий праздник, который объединяет поколения. Гости уходили с новыми впечатлениями, заряженные позитивом и мотивацией к активному образу жизни!» — отметил глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.