Лучших спортсменов наградили ко Дню физкультурника во Фрязине

Праздник состоялся в лесопарке и объединил любителей спорта разного возраста. Организаторы подготовили насыщенную программу активностей, и каждый смог найти занятие по душе.
Глава городского округа Дмитрий Воробьев и депутаты Елена Романова и Александра Киреева вручили выдающимся спортсменам благодарственные письма от Министерства спорта Московской области.
Зрители увидели яркие показательные выступления по дзюдо и тхэквондо. Ветераны спорта поучаствовали в баскетбольном турнире «Активное долголетие». Воспитанники школы «Фрязино» провели сеанс одновременной игры в шахматы. Поклонники современных технологий смогли погрузиться в виртуальную реальность в специальной зоне от Avatar Arena, а ценители танцев насладились энергичным выступлением участников студии East-West.
«Спорт — это настоящий праздник, который объединяет поколения. Гости уходили с новыми впечатлениями, заряженные позитивом и мотивацией к активному образу жизни!» — отметил глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте