Лучших спортсменов клуба «Лидер» наградили в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск 17 декабря прошла ежегодная церемония награждения лучших спортсменов клуба «Лидер» по итогам сезона 2025 года. Всего 15 юных спортсменов и 16 спортсменов старшей категории наградили в различных номинациях.

Победителями ежегодных зачетов «Лиги „Лидера“ среди взрослых стали Наталья Лучинова и Сергей Колесников. В детском первенстве победу одержали Тимофей Никонов, Егор Буслаков и Роза Талипова.

Поздравили чемпионов и вручили им награды заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Михаил Бахтов. Они подчеркнули ведущую роль клуба «Лидер» в развитии адаптивного спорта на территории округа.

«Этот сезон был по-настоящему звездным: наши атлеты завоевали множество медалей на соревнованиях всероссийского и областного уровней. Взрослая „Лига“ объединила 108 участников из разных округов. Мы также расширили детское направление, введя три соревновательные категории», — отметил директор клуба, двукратный серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по метанию копья Алексей Кузнецов.