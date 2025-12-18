Лучших спортсменов клуба «Лидер» наградили в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск 17 декабря прошла ежегодная церемония награждения лучших спортсменов клуба «Лидер» по итогам сезона 2025 года. Всего 15 юных спортсменов и 16 спортсменов старшей категории наградили в различных номинациях.

Победителями ежегодных зачетов «Лиги „Лидера“ среди взрослых стали Наталья Лучинова и Сергей Колесников. В детском первенстве победу одержали Тимофей Никонов, Егор Буслаков и Роза Талипова.

Поздравили чемпионов и вручили им награды заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Михаил Бахтов. Они подчеркнули ведущую роль клуба «Лидер» в развитии адаптивного спорта на территории округа.

«Этот сезон был по-настоящему звездным: наши атлеты завоевали множество медалей на соревнованиях всероссийского и областного уровней. Взрослая „Лига“ объединила 108 участников из разных округов. Мы также расширили детское направление, введя три соревновательные категории», — отметил директор клуба, двукратный серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по метанию копья Алексей Кузнецов.

