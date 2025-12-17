Лучших спортсменов и тренеров наградили в Ленинском округе

В Детской школе искусств в Видном прошла торжественная церемония «Лауреаты спортивного года 2025». Около 300 человек из Ленинского округа, которые достигли выдающихся результатов, наградили подарками и сувенирами.

Церемонию посетил депутат, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков. Он выступил перед собравшимися с поздравлениями и напутственной речью.

«Искренне желаю всем, кто находится в этом зале, больших побед. Вы будете прославлять свою страну. Вы абсолютно правильно делаете, что занимаетесь спортом. На вас смотрят ваши единомышленники и ребята вашего возраста, а вы показываете им живой пример, как можно и как нужно проводить свое свободное время», — произнес народный избранник.

Роман Терюшков также отметил, что Ленинский городской округ всегда славился большими спортивными победами.

В этом году значимых результатов достигли пловцы. Воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Иван Гирев победил на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсменка из того же учреждения, Виктория Таранникова, выиграла бронзу на чемпионате России по плаванию. Девушка также завоевала три первых места на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию. Еще один воспитанник «Дельфина» Александр Санин стал лидером VI Летней спартакиады молодежи России.

«Дорогие спортсмены, ваша преданность, воля к победе вдохновляют тысячи юных жителей Ленинского округа вести активный образ жизни. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому, кто вкладывает свои силы, знания и душу в развитие спорта в нашем муниципалитете», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.