Лучших специалистов вневедомственной охраны наградили в Чехове

В торжественной обстановке за добросовестное выполнение задач по охране общественного порядка и безопасности руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма.

«Вневедомственная охрана — это мощное подразделение, располагающее современным оборудованием, вооружением, транспортными средствами. Гвардейцы выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Вместе с другими подразделениями вооруженных сил наши ребята находятся на передовой, а также обеспечивают порядок и безопасность на освобожденных территориях. Вневедомственная охрана вносит значимый вклад в борьбу с организованной преступностью, обеспечение порядка на улицах округа и охрану объектов. Всех сотрудников отличает высокий профессионализм, любовь к Родине, чувство справедливости, твердость характера и сила воли», — отметил глава округа Михаил Собакин.