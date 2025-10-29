Лучших специалистов вневедомственной охраны наградили в Чехове
В России отмечается День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 29 октября. Глава округа Михаил Собакин поздравил сотрудников Чеховского филиала.
В торжественной обстановке за добросовестное выполнение задач по охране общественного порядка и безопасности руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма.
«Вневедомственная охрана — это мощное подразделение, располагающее современным оборудованием, вооружением, транспортными средствами. Гвардейцы выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Вместе с другими подразделениями вооруженных сил наши ребята находятся на передовой, а также обеспечивают порядок и безопасность на освобожденных территориях. Вневедомственная охрана вносит значимый вклад в борьбу с организованной преступностью, обеспечение порядка на улицах округа и охрану объектов. Всех сотрудников отличает высокий профессионализм, любовь к Родине, чувство справедливости, твердость характера и сила воли», — отметил глава округа Михаил Собакин.
В Чехове подразделение вневедомственной охраны появилось в 1959 году. На тот момент там трудилось около 50 сторожей. В 1970 году Чеховский отдел вневедомственной охраны был признан лучшим в Московской области. Спустя пять лет филиал удостоен почетного звания «Передовой отдел Министерства внутренних дел Советского Союза». Сегодня в войсках Росгвардии служат более 100 человек.