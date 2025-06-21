Лучших специалистов научного центра микробиологии наградили в Серпухове
В поселке Оболенск 20 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На нем подвели итоги работы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии за первое полугодие.
От имени главы городского округа Серпухов Алексея Шимко благодарственные письма лучшим сотрудникам вручил начальник Управления экономики и научной деятельности администрации муниципалитета Андрей Малышевский.
За значительный вклад и творческий подход к выполнению научных задач, а также высокий профессионализм специалисты получили Почетные грамоты Государственного научного центра микробиологии и биотехнологии и памятные медали, посвященные 50-летию учреждения.
С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник территориального отдела «Оболенский» Елена Прохоренкова.
Молодым специалистам были вручены дипломы за участие в Межрегиональной практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты современной эпидемиологии и инфекционных болезней», которая прошла в Казани в начале июня.
Напомним, что Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии был основан в 1974 году и сегодня отмечает 50-летие. Руководит центром академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Иван Дятлов. Центр представляет собой уникальный научно-производственный комплекс с современным оборудованием для исследований патогенных микроорганизмов, включая возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний человека и животных бактериальной природы.
Научный центр выпускает питательные микробиологические среды, необходимые для выделения патогенов, занимая около половины российского рынка этой продукции. Кроме того, специалисты центра ведут масштабную работу по анализу текущих вспышек инфекционных заболеваний по всей стране.
В настоящее время в учреждении трудятся около 500 сотрудников.