Лучших специалистов научного центра микробиологии наградили в Серпухове

В поселке Оболенск 20 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На нем подвели итоги работы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии за первое полугодие.

От имени главы городского округа Серпухов Алексея Шимко благодарственные письма лучшим сотрудникам вручил начальник Управления экономики и научной деятельности администрации муниципалитета Андрей Малышевский.

За значительный вклад и творческий подход к выполнению научных задач, а также высокий профессионализм специалисты получили Почетные грамоты Государственного научного центра микробиологии и биотехнологии и памятные медали, посвященные 50-летию учреждения.

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник территориального отдела «Оболенский» Елена Прохоренкова.

Молодым специалистам были вручены дипломы за участие в Межрегиональной практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты современной эпидемиологии и инфекционных болезней», которая прошла в Казани в начале июня.