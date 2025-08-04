Лучших сотрудников завода отделочных материалов наградили в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов посетил с рабочим визитом ООО «Деке экстружн». Он пообщался с коллективом и вручил благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие компании нескольким сотрудникам предприятия.

Михаил Шувалов осмотрел производство, где используются автоматизированные линии и ведется строгий контроль качества. В лаборатории испытаний лакокрасочных материалов главе округа показали как продукция тестируется на устойчивость к влаге, кислотам, спирту, перепадам температур, истиранию и другим воздействиям.

Генеральный директор предприятия Михаил Дядченко рассказал о перспективах развития производства, включая модернизацию оборудования и запуск собственной линии красителей в течение двух лет. Завод активно расширяет ассортимент и объемы выпускаемой продукции и осваивает новые рынки сбыта.

Михаил Шувалов отметил, что такие стабильно работающие и развивающиеся предприятия позволяют муниципалитету обеспечивать достойный уровень жизни жителям.

Завод был создан в Дмитрове 20 лет назад и является одним из ключевых налогоплательщиков округа, занимая третье место по объему поступлений НДФЛ в местный бюджет. Ведущее предприятие региона специализируется на производстве фасадных панелей, сайдинга, водосточных, кровельных и вентиляционных систем. На производстве трудится более 500 человек, а продукция пользуется спросом не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.