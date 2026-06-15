Лучших сотрудников соцзащиты наградили в Дмитрове

В Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников сферы социального обслуживания населения. В округе помощь жителям оказывают Окружное управление социального развития № 23, Семейный центр «Дмитровский», Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» и учреждение «Дмитровский семейный центр помощи семье и детям „Остров надежды“».

Жителям доступны 117 мер социальной поддержки, в учреждениях соцзащиты зарегистрированы 62 тысячи получателей услуг. Только за последний период предоставили свыше 45 тысяч социальных услуг и провели более трех тысяч консультаций.

От имени главы округа Михаила Шувалова собравшихся поздравила его заместитель Ирина Костышина:

«Многие думают, что соцзащита — это документы, справки. Нет, это прежде всего люди, это вы. Вы любите свою работу, каждый день, без выходных, готовы прийти на помощь даже ночью. Вы делаете это без громких слов, от чистого сердца, с душой и по призванию. Благодарю вас за ежедневный труд на благо людей и нашего округа».

Благодарственные письма главы округа получили сотрудники управления и социальных учреждений муниципалитета.

«Вы как Данко освещаете и согреваете своей заботой людей разного возраста, кому стало трудно. Помогаете им обрести веру в себя, окружая теплотой, делая это искренне, даря частичку своей души и сердца», — поздравила соцработников депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

В ходе праздника лучшим сотрудникам вручили награды: благодарность губернатора Московской области получила Любовь Зайцева, знаком Московской областной думы «За труды» наградили Наталью Кузнецову. Почетные грамоты Мособлдумы вручили Наталье Кондратьевой, Марине Исаевой и Татьяне Бочаровой. Благодарственным письмом благочиния отметили Елену Коршунову.

Теплые слова в адрес работников соцзащиты прозвучали от Светланы Тягачевой, председателя регионального отделения «Союз православных женщин», депутата и почетного жителя округа, и протоиерея Афанасия Чорногуза, благочинного Дмитровского церковного округа.