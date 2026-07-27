Лучших сотрудников Следственного комитета наградили в Подмосковье
В Главном следственном управлении СК России по Московской области состоялось торжественное собрание. Его приурочили к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия.
Мероприятие открыл руководитель управления Ярослав Яковлев, который обратился с приветственной речью к личному составу и приглашенным ветеранам органа.
В список почетных гостей вошла член президиума Союза ветеранов следствия Любовь Ивановна Демьяненко. Ее профессиональный опыт служит основой для передачи традиций и воспитания молодого поколения следователей.
Отличившиеся в прошлом году сотрудники получили почетные грамоты и медали. Так, глава следственного отдела по городу Люберцы Анатолий Филькин, занявший первое место в номинации «Лучший руководитель следственных отделов следственных управлений СК по субъектам Российской Федерации», был удостоен знака «Отличник следственных органов».
Для меня сегодняшняя награда значит очень многое. В первую очередь хотел бы отметить то, что эта награда, наверное, справедливости ради, не моя личная, а всего моего коллектива, каждого сотрудника, который внес свой вклад в достижение общих показателей работы и главного следственного управления в целом.
Анатолий Филькин
глава отдела Следственного комитета РФ по городу Люберцы
Кроме того, отдельными приказами председателя Следственного комитета России поощрили работников, которым удалось достичь высоких результатов при расследовании уголовных дел.
На мероприятии особенно отметили роль современных технологий в повышении эффективности следственной работы. Цифровизация процессов позволила сократить сроки направления межведомственных запросов с нескольких недель до нескольких часов.
Существенно ускорили и проведение экспертных исследований, в том числе генетических. Для фиксации обстановки на местах происшествий и поисковых мероприятий сейчас применяют беспилотные летательные аппараты.