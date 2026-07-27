Лучших сотрудников Следственного комитета наградили в Подмосковье

Для меня сегодняшняя награда значит очень многое. В первую очередь хотел бы отметить то, что эта награда, наверное, справедливости ради, не моя личная, а всего моего коллектива, каждого сотрудника, который внес свой вклад в достижение общих показателей работы и главного следственного управления в целом.

Анатолий Филькин глава отдела Следственного комитета РФ по городу Люберцы