Лучших сотрудников сферы культуры наградили в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником и отметил заслуженными наградами труд лучших из них.

«Ваш труд объединяет поколения, сохраняет традиции и открывает новые таланты. Благодаря вам в нашем округе кипит творческая жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях!» — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

В Воскресенске функционируют 55 объектов культуры, объединенных в восемь учреждений, где трудятся порядка 600 специалистов. В 2025 году проведено 9,5 тысяч мероприятий, которые посетили 1,7 миллиона человек. В кружках домов культуры занимается более 6 тысяч человек разного возраста, а в школах искусств обучается около 3 тысяч талантливых детей. Почти 3 тысячи воскресенцев стали лауреатами конкурсов, восемь коллективов подтвердили звания «Народный» и «Образцовый», а Дворец культуры «Юбилейный» вошел в десятку лучших в Подмосковье по проекту «Умный ДК».