Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Чехове
Уже 72 года вневедомственная охрана отвечает за безопасность граждан и социально-значимых объектов. В честь профессионального праздника в Чехове состоялось награждение лучших сотрудников.
Поздравить росгвардейцев с их профессиональным праздником приехал заместитель главы округа Павел Сибарсов.
«Вы занимаетесь охраной важных государственных объектов, общественных учреждений, ваши коллеги участвуют в специальной военной операции. Сегодня это действительно очень важно. Я хочу пожелать, чтобы вы с честью исполняли свой долг, но самое главное, чтобы вы понимали, что дома вас ждут близкие, родные, семья, родители», — сказал Павел Сибарсов.
Помимо охраны частной и государственной собственности, сотрудники Росгвардии также обеспечивают безопасность и на стратегически важных объектах.
«Они занимаются охраной важных государственных объектов — электростанций, атомных электростанций, портовых сооружений. Все, что касается Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации — это все охраняет Росгвардия. Поэтому и задачи выполняет архисложные, архитяжелые, учитывая нынешнее время», — отметил начальник управления безопасности администрации Чехова Александр Батуков.
На празднике особо отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и грамоты, а девушкам еще и подарили цветы.
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