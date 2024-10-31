Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Чехове

Уже 72 года вневедомственная охрана отвечает за безопасность граждан и социально-значимых объектов. В честь профессионального праздника в Чехове состоялось награждение лучших сотрудников.

Поздравить росгвардейцев с их профессиональным праздником приехал заместитель главы округа Павел Сибарсов.

«Вы занимаетесь охраной важных государственных объектов, общественных учреждений, ваши коллеги участвуют в специальной военной операции. Сегодня это действительно очень важно. Я хочу пожелать, чтобы вы с честью исполняли свой долг, но самое главное, чтобы вы понимали, что дома вас ждут близкие, родные, семья, родители», — сказал Павел Сибарсов.

Помимо охраны частной и государственной собственности, сотрудники Росгвардии также обеспечивают безопасность и на стратегически важных объектах.