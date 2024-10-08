Лучших сотрудников образования наградили в Лосино-Петровском

Награды вручили 15 педагогам Лосино-Петровского. Пришли на праздник и ветераны педагогического труда. Для всех собравшихся творческие коллективы округа подготовили концерт.

«Профессия учителя — это высокое призвание, причем призвание, которое не дает работать на оценку меньше, чем пять с плюсом. Другого не бывает, поэтому не каждый может стать учителем, а если он выбрал и встал на этот путь, то он должен быть замечательным, хорошим учителем», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.

Выпускники школ округа регулярно показывают высокие результаты на экзаменах и конкурсах различных уровней. В муниципалитете развивают и инфраструктуру для детей. Во всех школах округа прошли капитальные ремонты. В классах появились интерактивные панели, новые компьютеры.