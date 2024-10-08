Лучших сотрудников образования наградили в Лосино-Петровском
Педагогов в Лосино-Петровском отметили медалями, почетными знаками и грамотами. Награждение прошло на торжественном мероприятии ко Дню учителя.
Награды вручили 15 педагогам Лосино-Петровского. Пришли на праздник и ветераны педагогического труда. Для всех собравшихся творческие коллективы округа подготовили концерт.
«Профессия учителя — это высокое призвание, причем призвание, которое не дает работать на оценку меньше, чем пять с плюсом. Другого не бывает, поэтому не каждый может стать учителем, а если он выбрал и встал на этот путь, то он должен быть замечательным, хорошим учителем», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.
Выпускники школ округа регулярно показывают высокие результаты на экзаменах и конкурсах различных уровней. В муниципалитете развивают и инфраструктуру для детей. Во всех школах округа прошли капитальные ремонты. В классах появились интерактивные панели, новые компьютеры.
Отметим, что сейчас в Лосино-Петровском в системе образования работают более 500 учителей и воспитателей. В этом году коллектив пополнился девятью молодыми специалистами.
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