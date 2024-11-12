Лучших сотрудников наградили ко Дню полиции в Лобне

В Лобне сотрудники полиции отметили свой профессиональный праздник в торжественной обстановке. Мероприятие прошло в ДК «Чайка», где собрались представители городской администрации, общественных организаций и творческих коллективов, чтобы поздравить полицейских с их днем.

Слова благодарности и признания звучали в адрес тех, кто ежедневно стоит на страже порядка, обеспечивая безопасность и защищая закон. Несмотря на все трудности и риски профессии, сотрудники полиции Лобни продолжают выполнять свои обязанности с честью и достоинством.

Первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев подчеркнул важность работы полицейских. «Вы всегда с нами в радости и в беде, на культурных мероприятиях и выборах. Ваше присутствие делает нас увереннее и спокойнее, зная, что мы защищены», — сообщил он.

Лучшие сотрудники были отмечены наградами за высокий профессионализм и самоотверженность. Их труд, мужество и готовность прийти на помощь в любой момент заслуживают самого глубокого уважения и признательности.