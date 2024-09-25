Лучших сотрудников МФЦ наградили в Видном

Торжество прошло в центральном офисе многофункционального центра в Видном. Специалистов из четырех офисов наградили от главы Ленинского городского округа, Совета депутатов, областного МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Количество услуг, предоставляемых МФЦ, ежегодно увеличивается. Нагрузка на специалистах в окнах приема большая, это ответственная работа с учетом непосредственного общения с жителями. Все больше услуг переходят в электронный вид, но не всегда у жителей получается самостоятельно подать заявление и перечень необходимых документов, поэтому они также обращаются за помощью к консультантам в цифровые зоны РПГУ МФЦ. Выражаю благодарность сотрудникам за ваше терпение и трудолюбие, за ответственность и проделанную работу, вы большие молодцы. Ваши усилия и преданность делу не остаются незамеченными», — прокомментировала заместитель главы Ленинского городского округа Анастасия Гайлиш.

Отметим, что в центрах «МФЦ» в Ленинском округе работают 62 окна приема/выдачи документов, 35 цифровых зон доступа к порталу госуслуг. Штатная численность сотрудников составляет 283 человека. За восемь месяцев этого года специалисты оказали более 354 тысяч услуг в окне, почти 100 тысяч поданных через ЕПГУ/РПГУ, а также около 30 тысяч консультаций.

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