Лучших сотрудников машиностроительного завода наградили в Чехове

Чеховский завод энергетического машиностроения отпраздновал 83-летие. Это одно из ведущих предприятий в отрасли, здесь внедряют новое оборудование, осваивают передовые технологии, совершенствуют производственный процесс, расширяют географию поставок продукции.

Заместитель главы округа Елена Татарчук поздравила коллектив завода, пожелала процветания и вручила ценным сотрудникам благодарственные письма главы муниципального округа Чехов. За многолетний добросовестный труд и профессионализм награды получили: контролер станочных и слесарных работ Наталья Калабахина, инженер-конструктор Наталья Степанова, инженер-металлург Анатолий Карев, кладовщик Татьяна Туманова, электросварщик Валерий Курочкин.

Предприятие «Энергомаш» — крупнейший производитель трубопроводной арматуры высокого давления для энергетики, в том числе ядерной. Небольшой завод по производству арматуры был организован в рабочем поселке Венюково в военные годы и за время работы вырос в лидера страны по выпуску продукции для тепловых и атомных электростанций.