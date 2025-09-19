Лучших сотрудников лесного хозяйства наградили в Подмосковье

Торжественное мероприятие в честь Дня работников леса прошло в Подмосковье. На нем вручили награды 178 отличившимся специалистам.

По словам вице-губернатора Подмосковья Романа Каратаева, в лесном хозяйстве Подмосковья происходят серьезные изменения. Благодаря проекту «Здоровый и чистый лес» в регионе улучшается состояние экосистем.

Кроме того, в регионе активно внедряют передовые технологии — с их помощью совершенствуются способы и методы проведения лесотехнических работ.

«Московская область является примером организации лесного хозяйства. На нас смотрят представители других регионов и у нас с вами нет вариантов не выполнить поставленные задачи по сохранению и оздоровлению подмосковных лесов», — сказал Роман Каратаев.

Как отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин, в этом году площадь лесных пожаров сократилась почти в два раза по сравнению со средними значениями за последние пять лет. Он добавил, что этого удалось добиться благодаря 140 видеокамерам и 134 БПЛА, которые помогают вести круглосуточный мониторинг.

Ведомство также активно занимается обновлением техники и лесопожарных станций. Сейчас работы завершаются на пяти объектах.

Кроме того, ежегодно в регионе повышаю.т площадь проводимых санитарных мероприятий в лесах.

«Эти позитивные изменения позволяют еще более бережно и эффективно использовать наш лесосырьевой потенциал, формировать здоровую и безопасную экосистему в интересах граждан и устойчивого развития региона», — сказал Алексей Ларькин.

Он добавил, что перед работниками отрасли стоят масштабные задачи, переход на механизацию процессов и внедрение современных цифровых технологий.

«Убежден, что ваша компетентность, настойчивость и целеустремленность, неизменно отличающие работников леса, помогут добиться реализации всех намеченных планов», — заключил он.