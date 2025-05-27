Лучших сотрудников библиотек в Чехове наградили к профессиональному празднику

Общероссийский день библиотек — профессиональный праздник сотрудников библиотечной сферы, который отмечают 27 мая уже 30 лет подряд. По этому случаю в Центральной библиотеке Чехова провели праздничный семинар, концерт, а также награждение лучших работников.

Стоит отметить, что библиотекари несут важную миссию по распространению знаний и культуры в обществе. Они просвещают, увлекают литературой, помогают находить нужную информацию, организуют и проводят лекции, мастер-классы, встречи с авторами. Ежегодно литературные учреждения посещают более 30 тысяч читателей.

Несмотря на тенденцию к активной цифровизации, бумажные книги остаются востребованы и популярны среди населения, поэтому поддержка и развитие библиотек в Чехове только растет. Так, в этом году провели обновление Центральной библиотеки. Теперь здесь современные технологии соседствуют с традиционными библиотечными функциями, а изучение материалов поддерживается инновационными VR-технологиями.

В состав «Централизованной библиотечной сети муниципального округа Чехов» входят 15 структурных подразделений: 11 из них — сельские библиотеки, остальные — городские. Одним из старейших литературных учреждений является Центральная библиотека, которая в этом году отметит 108-й день рождения, а заведение в селе Молоди — 100-летний юбилей.