Лучших школьных артистов выбрали в Лобне

В Лобне выбрали лучших школьных артистов. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Российская школьная весна» прошел 29 января в школе № 10.

Конкурс состоялся при поддержке «Движение Первых». Он помогает раскрыть творческие способности учеников и поддерживает культурные ценности.

Выступления оценивало жюри. В его состав вошли директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова, директор центра «Шанс» Наталья Мишина, руководитель методического объединения учителей музыки Наталья Жукова, педагог дополнительного образования Ольга Кудинова и концертмейстер ансамбля «Сувенир» Татьяна Царева.

Победители определились в четырех номинациях. В танцах первое место занял коллектив «Бусинки» из Лицея, второе досталось Александрине Васильевой (школа № 10), на третьем месте — Варвара Парфенова (школа № 9). В вокале лучшей стала Мария Терентьева (школа № 9).

В театральном направлении победил Игорь Накоряков (школа № 10). В инструментальном — Анастасия Мареева (школа № 4).