Лучших работников ЖКХ наградили в Солнечногорске

День работника ЖКХ отметили в Солнечногорске. На торжественном мероприятии благодарственными письмами отметили более 40 мастеров, слесарей, техников и других работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Благодарственные письма получили специалисты муниципального казенного предприятия городского округа Солнечногорск «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства», «ЖЭК „Пешки“», «Ложковское домоуправление», «Радумльское домоуправление», «Газпром теплоэнерго Московской области», «Экопромсервис», «Шустовъ парк», «Инфракомплекс-Сервис Жилого Комплекса» и прочих организаций. Глава округа Константин Михальков отметил важность их работы и поблагодарил за ежедневный труд.

«В округе продолжается обновление котельных и инженерных сетей, растет зарплата сотрудников ЖКХ. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу привести в порядок все водозаборные узлы к 2027 году, и мы уже активно двигаемся к этой цели. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность и заботу о жителях», — отметил Константин Михальков.