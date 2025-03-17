Лучших работников ЖКХ наградили в Солнечногорске
День работника ЖКХ отметили в Солнечногорске. На торжественном мероприятии благодарственными письмами отметили более 40 мастеров, слесарей, техников и других работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Благодарственные письма получили специалисты муниципального казенного предприятия городского округа Солнечногорск «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства», «ЖЭК „Пешки“», «Ложковское домоуправление», «Радумльское домоуправление», «Газпром теплоэнерго Московской области», «Экопромсервис», «Шустовъ парк», «Инфракомплекс-Сервис Жилого Комплекса» и прочих организаций. Глава округа Константин Михальков отметил важность их работы и поблагодарил за ежедневный труд.
«В округе продолжается обновление котельных и инженерных сетей, растет зарплата сотрудников ЖКХ. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу привести в порядок все водозаборные узлы к 2027 году, и мы уже активно двигаемся к этой цели. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность и заботу о жителях», — отметил Константин Михальков.
Сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником также поздравили руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар и глава координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Творческую программу гостям подарил образцовый хореографический степ-класс Светланы Комиссаровой Дома детского творчества «Юность».