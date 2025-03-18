Лучших работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Чехове

Традиционно в третье воскресенье марта отмечается День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Торжественное мероприятие и концерт в честь праздника состоялись в стенах дома культуры «Дружба»

Тепло и электроснабжение, проточная вода, газ — все это есть в каждом доме благодаря сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства. Именно они обеспечивают качественное функционирование всех систем в Чехове.

Так, Татьяна Титова уже 45 лет работает в котельной на Столбовой. Начинала лаборантом, а сейчас трудится в должности мастера. Благодаря ее труду вся работа котельной проходит слаженно. А если же и случаются внештатные случаи, то на помощь приходят сотрудники аварийно-восстановительных бригад. Например, Андрей Бездольный. В профессии мужчина уже 15 лет.

«Эта профессия помогает мне познать что-то новое для себя. В первую очередь, помогаешь людям, потому что понимаешь, что на эту работу мало кто пойдет. Она специфичная», — поделился слесарь Андрей Бездольный.