Лучших работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Чехове
Традиционно в третье воскресенье марта отмечается День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Торжественное мероприятие и концерт в честь праздника состоялись в стенах дома культуры «Дружба»
Тепло и электроснабжение, проточная вода, газ — все это есть в каждом доме благодаря сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства. Именно они обеспечивают качественное функционирование всех систем в Чехове.
Так, Татьяна Титова уже 45 лет работает в котельной на Столбовой. Начинала лаборантом, а сейчас трудится в должности мастера. Благодаря ее труду вся работа котельной проходит слаженно. А если же и случаются внештатные случаи, то на помощь приходят сотрудники аварийно-восстановительных бригад. Например, Андрей Бездольный. В профессии мужчина уже 15 лет.
«Эта профессия помогает мне познать что-то новое для себя. В первую очередь, помогаешь людям, потому что понимаешь, что на эту работу мало кто пойдет. Она специфичная», — поделился слесарь Андрей Бездольный.
Его коллега Илья Шурыгин также работает слесарем аварийно-восстановительных работ. В любую погоду и день недели он приходит на помощь жителям, когда в их районе происходит засор канализации.
Но не только сотрудники сферы ЖКХ отмечают этот праздник, но и работники бытового обслуживания населения. Так, химчистка в Доме быта работает с 1973 года. Она появилась в округе одной из первых. В 2008 году после прихода нового владельца помещение и работа организации претерпели значительные изменения. Сегодня предприятие обслуживает 26 детских садов и две больницы.
Заместитель главы муниципального округа Виталий Шишкин поздравил работников сферы ЖКХ от имени главы Чехова Михаила Собакина. Лучшим сотрудникам предприятий и учреждений МБУ «Чеховское благоустройство», «ЖКХ Чеховского района», МБУ «Экология и природопользование» вручили благодарственные письма.