Лучших работников сельского хозяйства наградили в Можайске

В Можайском округе подвели итоги летнего сезона и отметили передовиков сельского хозяйства. На торжественном мероприятии им вручили благодарственные письма и грамоты.

В мероприятии поучаствовали работники предприятий «Тропарево», «Колхоз Уваровский» и «Совхоз Можайский». Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев поздравил механизаторов, зоотехников, операторов свиноводческих комплексов, инженеров-зоологов.

«Все хозяйства нашего округа своевременно провели посевную и уборочную кампанию. В этом году лидером по качеству и количеству переработанной продукции является „Тропарево“» — сказал Денис Мордвинцев.

Отметим, что животноводство активно развивается в Можайском округе. В нем насчитывается более трех тысяч голов крупного рогатого скота. Из них 1,5 тысячи это коровы. К октябрю этого года фермеры произвели более 22 тысяч тонн мяса.

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