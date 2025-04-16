Лучших работников предприятий наградили ко Дню труда в Дмитрове

Чествовали ветеранов и работников труда в доме культуры «Созвездие». В зрительном зале собрались представители промышленных предприятий и организаций Дмитрова.
В честь праздника, который отмечается в Московской области каждую третью субботу апреля, в Дмитрове состоялась торжественное мероприятие. Чествовали героев труда, отличившихся в разных областях человеческих знаний и умений, отдавших всю жизнь однажды выбранному любимому делу, представителей трудовых династий и трудолюбивую молодежь.
Лучшим труженикам глава округа Иван Курданин вручил почетные грамоты, знаки отличия и благодарности. Портреты 19 человек в скором времени украсят доску почета Дмитрова.
Праздник Труда начали отмечать в Подмосковье с 2092 года. Его почетной миссией стало возвращение высокого статуса труда в жизни общества, повышение его престижа и прославление тружеников всех сфер производственной деятельности.
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