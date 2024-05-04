Лучших работников пожарной охраны наградили в Лосино-Петровском | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 16:58 Лучших работников пожарной охраны наградили в Лосино-Петровском Телеканал «360»

Читать 360 в

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Он вручил лучшим пожарным награды за спасение людей.

В пожарной части № 277 несут службу 45 сотрудников. Ежедневно на вызовы выезжают 10 человек личного состава и две автоцистерны.

Реклама

«Пожарно-спасательная часть № 277 — единственная в городском округе Лосино-Петровский. Поэтому на это подразделение возлагаются все работы, связанные с тушением пожаров, спасением людей и проведением аварийно-спасательных работ. Объем работы очень большой», — отметил начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поздравил пожарных и вручил отличившимся почетные грамоты и благодарности.

«От их самоотверженного мужественного труда зависит наша жизнь и спокойствие» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».