Лучших работников почты поздравили с профессиональным праздником в Лобне
Всемирный день почты отметили 9 октября в городском округе. Глава Лобни Анна Кротова поздравила лучших работников службы и вручила им награды.
Татьяна Булюкина работает на почте почти 25 лет. Давно могла бы уйти на заслуженный отдых, но расставаться с любимым делом не спешит. Она привыкла каждый день раскладывать по стопкам газеты, общаться с посетителями и сортировать письма, в каждом из которых — важное для кого-то сообщение. Несколько лет назад Татьяна Булюкина стала одним из лучших почтальонов Подмосковья.
Сразу после церемонии награждения Татьяна Васильевна поспешила на рабочее место, где чувствует себя нужной и полезной людям. «Я работаю давно. Все намереваюсь уйти, мне уже 74 года, но не могу. Дома посижу в отпуске, заскучаю, иду скорее на работу. Приятно мне доставлять посылочки, люди получают, радуются, а я с ними радуюсь», — поделилась она.
Почта России объединяет операторов, курьеров, водителей и кладовщиков. Благодаря их ответственности и трудолюбию система не дает сбоев: сокращаются сроки доставки, улучшается сервис, внедряются новые формы работы, в основе которой, по-прежнему, — преданные своему делу люди.
«Без своей работы не могу, обожаю своих клиентов, они стали как родные. Правда, работы очень много, и, если есть возможность, мы приглашаем вас в город Лобню, у нас открыты вакансии начальников отделений, заместителей, операторов, водителей. Никто без работы на почте не останется», — сказала и. о. начальника почтового отделения № 141732 Мария Каткова.
Ежегодно почта России принимает более 2с половиной миллиардов писем и счетов, почти 400 миллионов посылок. В отделении выдадут пенсию, помогут оплатить коммунальные услуги, отправят бандероль или денежный перевод, оформят онлайн подписку и страховку — в общем, сделают все для того, чтобы соответствовать запросам современного общества и оставаться надежным партнером для миллионов людей.