Лучших работников почты поздравили с профессиональным праздником в Лобне

Татьяна Булюкина работает на почте почти 25 лет. Давно могла бы уйти на заслуженный отдых, но расставаться с любимым делом не спешит. Она привыкла каждый день раскладывать по стопкам газеты, общаться с посетителями и сортировать письма, в каждом из которых — важное для кого-то сообщение. Несколько лет назад Татьяна Булюкина стала одним из лучших почтальонов Подмосковья.

Сразу после церемонии награждения Татьяна Васильевна поспешила на рабочее место, где чувствует себя нужной и полезной людям. «Я работаю давно. Все намереваюсь уйти, мне уже 74 года, но не могу. Дома посижу в отпуске, заскучаю, иду скорее на работу. Приятно мне доставлять посылочки, люди получают, радуются, а я с ними радуюсь», — поделилась она.