Лучших работников пищевой промышленности наградили в Подольске

В третье воскресенье октября в России отмечается День работников пищевой промышленности. В преддверии праздника в Подольске состоялась церемония вручения наград лучшим представителям отрасли.

Первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов поздравил тружеников с профессиональным праздником и вручил медали «За безупречную службу» первой и второй степеней.

«В нашем городском округе данная отрасль не только не стоит на месте, но и активно развивается. Вам и всем вашим коллективам — здоровья, сил, возможностей для дальнейшего развития. Ну и, конечно же, благодарность за тот труд, который вы вкладываете во благо нашего города», — обратился к виновникам торжества Владимир Кравцов.

Председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков также выступил с приветственным словом и вручил почетные грамоты.

«Ваша ежедневная работа позволяет нам обеспечить продовольствием жителей нашей страны. Благодаря вам ежедневно на столах у подольчан есть вкусная и полезная еда. Вы не просто трудитесь, вы вносите свой неоценимый вклад в продовольственную безопасность России», — подчеркнул депутат.

В торжественной обстановке заслуженные награды получили более 30 человек.