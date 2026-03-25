Лучших работников культуры наградили в Химках

Поздравлений удостоились музыканты, библиотекари, сотрудники музеев, педагоги детских школ искусств, артисты и организаторы событий. Глава Химок Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов обратились к представителям отрасли, чей труд, по их словам, делает жизнь ярче и глубже.

«Поздравляю наших талантливых, креативных и преданных своему делу сотрудников сферы культуры в Химках — искусствоведов, музыкантов, библиотекарей, ведущих, танцоров и музейных специалистов. Спасибо за ваш труд, преданность делу и вклад в развитие нашего общества. Вы делаете мир ярче, глубже и человечнее», — отметила глава городского округа Инна Федотова.

Лучшие специалисты получили награды за выдающийся вклад в развитие округа. Среди отмеченных — директор Центральной детской школы искусств, депутат Инна Монастырская, а также директор Дома культуры «Контакт» и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Для меня большая честь быть частью профессионального сообщества, которое ежедневно создает культурную среду нашего города. Мы работаем для людей и видим, как культура объединяет, вдохновляет и помогает раскрывать таланты. Такие награды — это признание труда всей нашей команды», — сказала Алина Шалимова.

Особую гордость округа составляют преподаватели школ искусств. Их воспитанники регулярно завоевывают призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Более 600 работников отрасли ежедневно помогают юным жителям города раскрывать творческие способности.

«Поддержка сферы культуры — один из приоритетов региона. Благодаря этой работе учреждения получают новые возможности для развития, а специалисты — заслуженное внимание и поддержку. Уверена, что вместе мы продолжим создавать комфортную и насыщенную культурную среду для жителей», — подчеркнула директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

В Подмосковье продолжается модернизация домов культуры, библиотек и школ искусств. Сотрудники отрасли получают различные меры государственной поддержки: от денежных выплат и компенсаций до специальных программ, направленных на привлечение кадров в малые города и сельские территории.