Лучших работников и предприятия наградили ко Дню труда в Лобне

Праздник, посвященный Дню труда, прошел в городском округе 17 мая. На мероприятии отметили заслуги трудовых коллективов и династий Лобни.

Открыла программу праздничных мероприятий, которую вели артисты театра и кино Валерий Головань и Дмитрий Мазуров, хореографическая постановка «Первомайская сюита».

Глава городского округа Анна Кротова вручила награды предприятиям «Эмальто», «Упаковочные системы», «Народные промыслы», «Спецпрокат», Заводу вибропрессованных изделий, коллективам управляющих компаний «Домовладение» и «Монолит Комфорт», образовательным, спортивным и культурным учреждениям города — Лицею города Лобни, Дворцу спорта «Лобня», дому культуры «Красная Поляна».

Благодарственными письмами главы Лобни отметили трудовые династии городского округа: семью Стельмах (общий трудовой стаж 412 лет), семью педагогов Никитиных и Шуровых (общий трудовой стаж 76 и 66 лет, соответственно), семью медиков Прокофьевых (общий трудовой стаж 112 лет),

На празднике также наградили победителей городского конкурса на лучшее сочинение «Моя будущая профессия» Алену Новожилову и Елизавету Мишину.