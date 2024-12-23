Лучших работников энергетической промышленности наградили в Чехове

Торжественное мероприятие прошло в администрации муниципалитета. С профессиональным праздником поздравили тех, кто обеспечивает свет и тепло в домах и уверенность в завтрашнем дне.

Их работа в прямом смысле освещает путь к новым горизонтам, вдохновляет на развитие и инновации. Среди тех, кто работает с юного возраста в этой отрасли, — начальник ремонтно-эксплуатационного участка предприятия «ЖКХ городского округа Чехов» Любовь Дудова.

«Начинала свой жизненный путь в 22 года с оператора в котельной, ну и доросла до начальника ремонтно-эксплуатационного участка. Работу люблю, город свой тоже люблю, мы по-другому не можем. Люди хотят иметь тепло, хотят, чтобы была горячая вода и в квартирах было комфортно, поэтому 24 часа в сутки мы всегда на работе», — поделилась Любовь Дудова.

Профессия энергетика требует не только высокой квалификации, но и большой ответственности — от проектирования и строительства электростанций до обслуживания сложного оборудования и распределения электро- и теплоэнергии. Эти специалисты часто работают в тяжелых условиях, подвергаясь рискам. Замечать и отмечать их работу особенно важно. Поэтому День энергетика — это не только праздник для профессионалов, но и повод выразить благодарность за труд, который они выполняют ежедневно, находясь на страже энергопромышленности. Лучшим работникам отрасли на празднике вручили награды.