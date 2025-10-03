Лучших преподавателей наградили в преддверии Дня учителя в Серпухове

Труд специалистов также был отмечен наградами Минпросвещения РФ, Министерства образования Московской области.

К поздравлениям присоединились депутат окружного Совета Ольга Ковшарь, председатель Серпуховской территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки, Почетный работник общего образования, Почетный гражданин Серпухова Татьяна Клочко и ответственный епархиального отдела религиозного образования в Серпуховском благочинии иерей Димитрий Шмаров.

«Пусть ваша работа приносит радость, ученики — успехи, а каждый день открывает новые возможности для профессионального роста и творчества. С Днем учителя!» — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.