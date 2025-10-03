Лучших преподавателей наградили в преддверии Дня учителя в Серпухове
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 2 октября отметил муниципальными наградами лучших педагогов. Звания «Почетный работник сферы образования РФ» получили Светлана Добья, Юлия Погорелко и Светлана Тушева.
Труд специалистов также был отмечен наградами Минпросвещения РФ, Министерства образования Московской области.
Заместитель генерального директора АО «Большой Серпухов» Анна Тимофеева передала благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации председателю Комитета по образованию администрации муниципалитета Оксане Евдокимовой.
К поздравлениям присоединились депутат окружного Совета Ольга Ковшарь, председатель Серпуховской территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки, Почетный работник общего образования, Почетный гражданин Серпухова Татьяна Клочко и ответственный епархиального отдела религиозного образования в Серпуховском благочинии иерей Димитрий Шмаров.
«Пусть ваша работа приносит радость, ученики — успехи, а каждый день открывает новые возможности для профессионального роста и творчества. С Днем учителя!» — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.