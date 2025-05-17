Лучших преподавателей и финалистов конкурса «Ученик года» наградили в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил награды лучшим педагогам, воспитателям, классным руководителям, а также финалистам конкурса «Ученик года». Всего почетные грамоты получили 14 человек.
В этом году муниципальный конкурс «Ученик года» собрал 38 талантливых старшеклассников из 20 школ округа, из которых в финал прошли шесть участников.
«Профессия педагога — одна из самых благородных, а результат труда — успехи нашего подрастающего поколения. С особой гордостью наградил лучших учителей, воспитателей, классных руководителей Подольска, а также финалистов конкурса „Ученик года“. Благодарю наставников и родителей — именно вы помогаете детям расти и верить в себя. Желаю еще больше побед», — сказал Артамонов.
Он отметил, что быть педагогом — значит ежедневно вдохновлять учеников и открывать для них новые возможности. Учителя прививают детям любовь к знаниям, делают уроки увлекательными и помогают ориентироваться в жизни. Глава округа рад, что с каждым годом растет количество участников и победителей профессиональных конкурсов в Подольске.
Артамонов добавил, что финалисты конкурса «Ученик года» отличаются смелостью, активной жизненной позицией и целеустремлённостью, поэтому у них впереди большое будущее.
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