Лучших преподавателей и финалистов конкурса «Ученик года» наградили в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил награды лучшим педагогам, воспитателям, классным руководителям, а также финалистам конкурса «Ученик года». Всего почетные грамоты получили 14 человек.

В этом году муниципальный конкурс «Ученик года» собрал 38 талантливых старшеклассников из 20 школ округа, из которых в финал прошли шесть участников.

«Профессия педагога — одна из самых благородных, а результат труда — успехи нашего подрастающего поколения. С особой гордостью наградил лучших учителей, воспитателей, классных руководителей Подольска, а также финалистов конкурса „Ученик года“. Благодарю наставников и родителей — именно вы помогаете детям расти и верить в себя. Желаю еще больше побед», — сказал Артамонов.