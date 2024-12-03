Лучших председателей советов многоквартирных домов наградили в Подмосковье

В ходе мероприятия заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов отметил важность работы председателей советов многоквартирных домов. Он подчеркнул их ответственное отношение к судьбе своих объектов и успешное сотрудничество как с органами власти, так и с жильцами.

Мурашов добавил, что совместная работа представителей общественности и инспекторов привела к выявлению более шести тысяч дефектов в содержании территорий с начала года, и все они были оперативно решены профильными службами.

Конкурсная комиссия оценила заявки и фотоматериалы участников в два этапа по 18 критериям. Среди них были такие, как количество общих собраний собственников помещений по вопросам управления домом, санитарное состояние подъездов, работа по выявлению граждан, проживающих в многоквартирных домах без регистрации, а также состояние придомовой территории.

Все призеры и победители получили денежные премии в размере от 70 до 150 тысяч рублей в зависимости от занятых мест.