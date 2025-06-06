Лучших предпринимателей наградили в Солнечногорске

День российского предпринимательства отметили в Солнечногорске. На торжественном мероприятии представителям бизнес-сообщества вручили награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие округа.

На встрече также выступили приглашенные спикеры. Директор департамента «Штаб по защите бизнеса» Московской области Виталий Еремин представил новую систему отработки обращений от предпринимателей в Центре управления регионом «Бизнес». Начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова презентовала Международную премию «Мы вместе» для компаний и корпораций. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик рассказал о мерах поддержки для предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Московской области, включая программы Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

С приветственными словами и благодарностями также выступили президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов и председатель Союза «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск» Артем Панасюк.