Лучших пожарных наградили ко Дню спасателя в Подольске

По поручению главы Подольска Григория Артамонова Андрей Крючков вручил 10 лучшим сотрудникам гарнизона медали «За безупречную службу» второй и третьей степеней, почетные грамоты и благодарности.

Глава совета депутатов городского округа Алексей Никулин отметил еще 10 пожарных благодарственными письмами и грамотами. Ведомственные награды вручили также сотрудников Мособлпожспаса и МЧС. А троим пожарным присвоили очередные специальные звания.

Сотрудники Подольского пожарного-спасательного гарнизона в 2024 году более 400 раз выезжали на пожары и свыше 200 раз — на помощь соседним гарнизонам. При ликвидации чрезвычайных ситуаций были спасены 45 человек, в том числе девять детей.

Начальник гарнизона Алексей Тихонов отметил, что труд спасателей очень тяжел. «Я считаю, что здесь присутствуют профессионалы своего дела, именно фанаты», — сказал подполковник внутренней службы.