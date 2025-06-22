Лучших пловцов на спартакиаде по месту жительства определили в Подольске

В Универсальном спортивном центре «Юность» городского округа Подольск прошли соревнования по плаванию в рамках IX Комплексной спартакиады по месту жительства. В смешанной эстафете 4×50 метров победу одержала команда микрорайона Кутузово, показав время 2 минуты 10,32 секунды.

В эстафете, где каждая команда состояла из двух женщин и двух мужчин, участники продемонстрировали отличное мастерство и командную слаженность. Второе место заняла команда Дубровиц с результатом 2 минуты 15,28 секунды, третье — сборная микрорайонов Высотный и Ивановский с результатом 2 минуты 19,02 секунды.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.

Следующее спортивное событие в рамках спартакиады состоится 30 августа — на пляжных кортах пройдут соревнования по пляжному волейболу среди женщин.