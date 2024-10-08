Лучших педагогов наградили ко Дню учителя во Фрязине

«Вы определяете то, каким будет будущее, вы определяете какое есть настоящее, потому что большинство времени наши дети проводят под вашим руководством. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете. Вы поддерживаете те традиции, те идеалы, которые есть в обществе, семейные ценности — это все в ваших чутких руках», — сказал Дмитрий Воробьев.

Четырем педагогам присвоили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Также глава муниципалитета вручил почетные грамоты от Министерства просвещения и благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева .

На мероприятии также рассказали о развитии системы образования в городском округе. Так, во Фрязине работают пять школ, 12 детских садов, лицей и гимназия. В пяти образовательных учреждениях открыты инженерные классы.

Кроме того, в этом году в школе № 4 создали ресурсный класс, в котором обучаются особенные дети.

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