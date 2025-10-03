Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце культуры «Юбилейный» прошло награждение лучших педагогов и воспитателей. К ним обратилась заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

Ольга Коротеева отметила значимость труда учителей и воспитателей в формировании будущего подрастающего поколения.

«Ваша работа — это не просто профессия, это настоящее призвание. Вы вкладываете в детей не только знания, но и частицу своей души, воспитываете в них лучшие качества. Спасибо вам за терпение, мудрость и безграничную преданность делу», — сказала Ольга Коротеева.

За значительные заслуги в сфере образования, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд лучшим педагогам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.