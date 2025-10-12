Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Лобне
Во Дворце культуры «Чайка» в Лобне состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Лучшим педагогам вручили заслуженные награды, а после официальной части устроили кинопоказ только что вышедшего в прокат художественного фильма.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова поприветствовала собравшихся.
«Ваш труд очень важен. Служение, которое учит не только знаниям, служение учит доброте, любви, пониманию жизни, пониманию успеха. Учит не бояться, учит рисковать, учит осторожности. В общем, очень-очень многогранно. И в этом — все вы», — сказала руководитель муниципалитета.
Сергей Кислицын трудится учителем начальных классов почти сорок лет. Профессию он выбрал еще в школьные годы и ни разу не пожалел об этом.
«Я мечтал быть учителем. И сразу закончил училище, потом институт. И вот сорок лет почти работаю учителем начальных классов. Никакой выгоды не искал, потому что я знаю, что я люблю эту профессию, люблю детей», — поделился учитель школы № 9 Сергей Кислицын.
Отметим, что в Лобне особое внимание уделяют оснащению и ремонту образовательных учреждений. Там построили один из самых больших в Московской области современный лицей «Авиатика», капитально отремонтировали школы № 5 и № 7. Сейчас обновляют школы № 2 и № 3.
Помимо этого, в округе растет число стобалльников и золотых медалистов. А Лобненский лицей вошел в топ-55 лучших школ Подмосковья.